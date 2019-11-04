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Иран пошёл ва-банк: запущены ещё 30 центрифуг для обогащения урана

17:43
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Всему виной политика Вашингтона

Тегеран запустил сразу 30 усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи. Таким образом, сейчас на территории Ирана действуют 60 установок нового поколения, а производство низкообогащённого урана за два месяца выросло в десять раз.

Власти страны уверяют, что не собирались наращивать объёмы, но ошибочная политика Вашингтона вынудила их сделать. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе. После чего Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений, сообщает "ТВ Центр".

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