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На приёме в Кремле выступила любимая группа Путина

18:46
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Президент вручил награды по случаю Дня народного единства

Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учреждён в память об ополчении 1612 года, которое освободило Москву от иностранных интервентов. 4 ноября по всей России проходят концерты, ярмарки, спортивные соревнования, реконструкции исторических событий, мастер-классы старинных ремёсел. В Крыму, например, кузнецы изготовили металлическую карту страны, нанеся на неё самые знаменитые объекты каждого региона. А центральные торжества этого дня прошли в Москве.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, потом вручил государственные награды и дал торжественный приём в Кремле по случаю праздника. Встреча закончилась выступлением группы  "Любэ". Смотрите репортаж Виктора Прокушева.

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