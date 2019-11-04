На приёме в Кремле выступила любимая группа Путина

Президент вручил награды по случаю Дня народного единства

Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учреждён в память об ополчении 1612 года, которое освободило Москву от иностранных интервентов. 4 ноября по всей России проходят концерты, ярмарки, спортивные соревнования, реконструкции исторических событий, мастер-классы старинных ремёсел. В Крыму, например, кузнецы изготовили металлическую карту страны, нанеся на неё самые знаменитые объекты каждого региона. А центральные торжества этого дня прошли в Москве.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, потом вручил государственные награды и дал торжественный приём в Кремле по случаю праздника. Встреча закончилась выступлением группы "Любэ". Смотрите репортаж Виктора Прокушева.