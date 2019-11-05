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Начинаем готовиться к лету: россияне смогут вернуть часть денег за фитнес

08:23
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Власть хочет видеть население здоровым

Летом 2020 года в России может появиться налоговый вычет за расходы на фитнес-услуги.
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Согласно документу, который разрабатывается Минфином, россияне смогут вернуть часть расходов (13%) на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей – это при условии, что абонемент стоит 120 тысяч рублей.

Как уточняет газета "Известия", налоговый вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

Эксперты ожидают, что эта мера простимулирует россиян заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

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