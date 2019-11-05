Россиянам разрешат тратить "вторую пенсию" на жилье

Дорабатывается законопроект о гарантированном пенсионном плане

Глава рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов предложил внести поправку в законопроект о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали гарантированным пенсионным планом (ГПП). Поправка расширит возможности использования пенсионных накоплений.

Согласно законопроекту ГПП, участники новой системы смогут досрочно получить свои деньги в том случае, если им потребуется дорогостоящее лечение. По мнению Дмитрия Скриванова, средства ГПП можно разрешить использовать также для покупки жилья, получения образования и других значимых нужд.

"Предлагается сделать так, как это сегодня практикуется, к примеру, при использовании материнского капитала. Предполагается, что люди получат свои накопления в собственность и должны иметь право распоряжаться ими с максимальной отдачей и эффективностью", - цитируют Скриванова "Известия".

В ближайшее время рабочая группа Скриванова и Минфин рассмотрят его инициативу.

В конце октября Минфин рассказал о новой системе накопительной пенсии. Гарантированный пенсионный план, как ожидается, позволит россиянам накапливать пенсию самостоятельно или при помощи работодателя. Для этого можно будет добровольно перечислять деньги с зарплаты в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Такие накопления в народе называют "второй пенсией". Получать пенсию по новой системе россияне будут либо через 30 лет после начала накоплений, либо после наступления пенсионного возраста. Выплата по ГПП будет ежегодно индексироваться по уровню инфляции.