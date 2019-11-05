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Украина запаслась газом перед зимой, но от помощи России не отказалась

08:48
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Страна готова к отопительному сезону

Украина готова к прекращению транзита российского газа и полностью готова к отопительному сезону.

Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды страны Алексей Оржель. По его словам, в подземных хранилищах газа (ПХГ) страны собрано "рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон".

При этом киевские власти понимают важность подписания нового договора о транзите, пишет "Газета.Ru".

Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору и продавать газ по цене со скидкой. Но Украина не готова напрямую покупать газ у России, она приобретает его по ложному реверсу из Европы, значительно переплачивая за голубое топливо.

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