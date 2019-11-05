Украина запаслась газом перед зимой, но от помощи России не отказалась

Страна готова к отопительному сезону

Украина готова к прекращению транзита российского газа и полностью готова к отопительному сезону.

Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды страны Алексей Оржель. По его словам, в подземных хранилищах газа (ПХГ) страны собрано "рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон".

При этом киевские власти понимают важность подписания нового договора о транзите, пишет "Газета.Ru".

Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору и продавать газ по цене со скидкой. Но Украина не готова напрямую покупать газ у России, она приобретает его по ложному реверсу из Европы, значительно переплачивая за голубое топливо.