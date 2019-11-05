Путин одобрил закон о компенсациях членам ЖСК

Их приравняли к обманутым дольщикам

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий дополнительные гарантии членам жилищно-строительных кооперативов, которые, согласно уже действующему закону, могут создаваться гражданами при банкротстве компании-застройщика. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По новой норме, члены таких ЖСК теперь имеют право на денежные компенсации за счет "Фонда защиты прав участников долевого строительства". Размер выплат должен быть не меньше той суммы, которую гражданин вложил ранее в данный строительный проект.

Закон таким образом уравнивает возможности членов ЖСК и обманутых дольщиков в решении возникших проблем.