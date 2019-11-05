Освобождение последних белух из китовой тюрьмы сняли на видео

Млекопитающих выпустят в Японское море

В Приморье завершается нашумевшая история с так называемой "китовой тюрьмой". Последнюю группу белух, которые оставались в бухте Средняя, начали готовить к выпуску на волю. Операция по освобождению млекопитающих началась еще в июне, но затянулась до холодов. Ученые приняли решение не везти белух в родные края, а выпустить в районе Лазовского природного заповедника в Японском море, где сейчас благоприятная погода и достаточно корма. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.