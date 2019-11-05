Грузовик с десятками мигрантов перехватили в Греции

Большинство нелегально прибыли из Афганистана

Полиция Греции пресекла очередную попытку провести в страну нелегальных мигрантов, и возможно, предотвратила настоящую трагедию. Около города Ксанти остановили грузовик-рефрижератор, в котором прятались более 40 человек, большинство - уроженцы Афганистана, передает "ТВ Центр".

Все задержанные - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. В контейнере было душно и, если бы грузовик продолжил движение, до пункта назначения, вероятно, не все бы доехали живыми. 15 пассажиров пришлось срочно госпитализировать. Полиция сообщила, что за рулем находился гражданин Грузии.

Это далеко не первый случай перевозки нелегалов в грузовике-холодильнике. 23 октября в британском городе Грейс в кузове большегруза обнаружили тела 39 мигрантов, погибших от переохлаждения. Как позже выяснила полиция, все они были уроженцами Вьетнама.

В Ханое объявили о задержании 8 подозреваемых в причастности к этой трагедии. Европейские правоохранители также ищут организаторов.