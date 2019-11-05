"С появлением россиян стало лучше": ситуация в Кобани стабилизировалась

Мирные жители возвращаются в свои дома

Стабильность и безопасность обеспечивают в северных районах Сирии наши военные полицейские. Жители города Кобани отмечают, что с момента появления российских патрулей, которые каждый день проделывают маршрут в 160 километров, в окрестностях стало значительно спокойнее. Мирные жители возвращаются в свои дома, фермеры работают на полях и отвозят урожай на рынки.

Колонна российской военной полиции движется по северу провинции Алеппо в районе города Кобани. Уже проработанный маршрут в 160 километров проходится за несколько часов. Сменяют друг друга населенные пункты, по пути их десятки. И в каждом люди встречают и приветствуют наших военных. Остановок во время патрулирования обычно не предусмотрено. Но на этот раз делается исключение. Еще совсем недавно дома в этих деревнях были пусты, а поля вокруг заброшены. Жизнь вернулась именно с приходом в регион российской военной полиции. Люди, которые бежали, спасаясь от террористов, почувствовали уверенность и безопасность.

"Во время войны было очень тяжело. Игиловцы (ИГ – организация запрещена в России) убили моего брата. Даже когда здесь были американцы, террористы нападали на нас. Взрывы и стрельба были постоянно. Но сейчас с появлением россиян стало лучше, стало безопасно", - говорит фермер Мустафа Бузан Хамо.

Курдский фермер Мустафа приехал в свой дом всего 10 дней назад и сразу принялся за работу. Со своего поля он раньше собирал по четыре урожая в год, мог кормить семью, оставалось еще и на продажу. А сейчас время упущено, но он все равно рад, что, наконец, может вернуться к привычному укладу жизни.

Проблем множество. Техника старая и часто ломается, и достать запчасти очень трудно. Сложности и с топливом. До войны в пересчете на российскую валюту литр стоил около трех рублей, сейчас более 50. Поэтому, чтобы заправить трактор, скидываются всей деревней, и стараются за день обработать как можно больше наделов.

Приглашение в дом следует неожиданно. Внутри очень чисто, при входе принято снимать обувь. Обстановка по местным меркам солидная. Есть телевизор, стиральная машина и даже компьютер. И главное, что все это работает. На днях дали свет.

"Проезжая населенные пункты, мы видим, что жизнь мирная налаживается, люди возвращаются в свои дома, пашут землю, пасут скот, открываются магазины", - говорит офицер военной полиции ВС России Александр Секретарев.

И такая картина на всем маршруте патрулирования. В этой части страны гарантом безопасности стали российские военные полицейские.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.