Пугачевой пообещали орден от Зеленского

В Киеве ее ждет аншлаг

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян усомнился в том, что певица Алла Пугачева откажется от выступлений в ближайшие 10 лет.

2 ноября народная артистка СССР выступила в Минске. Она два часа пела, читала стихи и общалась со зрителями. По слухам, Пугачева так устала, что после концерта ее приводили в чувство таблетками. Выйти на бис звезда не смогла. "Теперь если выступлю, то только в 80", - заявила она.

"Знаете, я не против того, чтобы Пугачева вообще не заканчивала свои концерты и вовсе не делала никакую паузу между ними, но после того, как она заявила в апреле, что следующим ее появлением на сцене будет "Вечер романса" в 80 лет, было бы логично других концертов нигде десять лет не проводить, - сказал Манукян порталу Dni.ru. - Однако вместо этого Алла Борисовна поехала в Минск, где снова сказала эту же фразу о 80-летии. Не исключаю того, что ей еще и в другой стране СНГ могут предложить провести концерт 70-летия. Удивлен тому, что ее концерт до сих пор не прошел в Киеве. Там бы тоже у нее был аншлаг, и, возможно, даже Зеленский вручил бы ей орден сразу, а не как Лукашенко, который вместо себя прислал представителя с конфетами "Президент".

Напомним, 17 апреля в Москве состоялся юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Она устроила его по случаю своего 70-летия. Артистка утверждала, что это будет ее последнее выступление.