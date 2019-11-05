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Выкравший детей уфимец может избежать наказания

09:15
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Следствие полагает, что мужчина просто боится вернуться домой

Следственный комитет освободит от наказания жителя Уфы Артема Мазова, который увез детей из дома, если тот сам вернется домой.

В случае, если с детьми все в порядке, то он не подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье похищение, поскольку является законным представителем своих детей.

Местные СМИ сообщают, что Артем может бояться вернуться домой из-за того, что наделал много шума: его и сыновей ищут десятки волонтеров, полицейские, кинологи, водолазы и авиация, произошедшее обсуждают в интернете и по телевизору.  

Артем, пожалуйста, вернись! Вернись живой и с детьми, очень прошу! Я очень переживаю! Артем, не делай глупостей, пожалуйста, вернись и верни детей", - обратилась к мужу Эльмира Мазова.

37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями пяти и семи лет пропал 26 октября, с тех пор их ищут. Как стало известно, накануне он поссорился с супругой Эльмирой, которая потребовала развода, забрал детей и уехал в неизвестном направлении, прихватив купленный в магазине моток веревки.

Прождав всю ночь, жена обратилась в полицию. 29 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле реки автомобиль Артема, чуть дальше – надувной матрас.

Возбуждено уголовное дело "Убийство двух и более лиц". Расследование находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан.

Со слов друзей и знакомых, семья Мазовых казалась счастливой и благополучной, жила в достатке, на учете не стояла.

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