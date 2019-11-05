Выкравший детей уфимец может избежать наказания

Следствие полагает, что мужчина просто боится вернуться домой

Следственный комитет освободит от наказания жителя Уфы Артема Мазова, который увез детей из дома, если тот сам вернется домой.

В случае, если с детьми все в порядке, то он не подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье похищение, поскольку является законным представителем своих детей.

Местные СМИ сообщают, что Артем может бояться вернуться домой из-за того, что наделал много шума: его и сыновей ищут десятки волонтеров, полицейские, кинологи, водолазы и авиация, произошедшее обсуждают в интернете и по телевизору.

Артем, пожалуйста, вернись! Вернись живой и с детьми, очень прошу! Я очень переживаю! Артем, не делай глупостей, пожалуйста, вернись и верни детей", - обратилась к мужу Эльмира Мазова.

37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями пяти и семи лет пропал 26 октября, с тех пор их ищут. Как стало известно, накануне он поссорился с супругой Эльмирой, которая потребовала развода, забрал детей и уехал в неизвестном направлении, прихватив купленный в магазине моток веревки.

Прождав всю ночь, жена обратилась в полицию. 29 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле реки автомобиль Артема, чуть дальше – надувной матрас.

Возбуждено уголовное дело "Убийство двух и более лиц". Расследование находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан.

Со слов друзей и знакомых, семья Мазовых казалась счастливой и благополучной, жила в достатке, на учете не стояла.