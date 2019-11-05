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Путин побывал на концерте в "Зарядье" (видео)

09:17
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Со сцены выступил симфонический оркестр Мариинского театра

Владимир Путин накануне поздно вечером побывал на выступлении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Звучала музыка Шостаковича, Прокофьева - сольную партию на фортепиано исполнил выдающийся пианист Денис Мацуев. Во второй части программы на сцену вышли лауреаты 16-го конкурса имени Чайковского из России, Бельгии, Китая, Республики Корея. Конкурс проходит раз в четыре года и является одним из самых престижных мировых музыкальных смотров. Владимир Путин пожелал молодым артистам творческих успехов. 

Концерт стал финалом знаменательного события в нынешнем музыкальном сезоне - Первого московского международного фестиваля "Зарядье", объединившего громкие имена. Он завершился в День народного единства. Праздник отмечали всей страной — по всей России прошли концерты, ярмарки, спортивные соревнования, реконструкции исторических событий, мастер-классы старинных ремёсел. Центром притяжения стала Москва.

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