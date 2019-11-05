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В популярных марках риса обнаружили мышьяк

10:03
  • вторник
  • 05 ноября 2019

В других - следы пестицидов

Специалисты "Росконтроля" проверили круглозерный рис, который продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали пять популярных марок: "Шебекинский", "Ашан", "Националь", "Агро-Альянс" и Fine Life. Их проверили по более чем 50 параметрам, включая пищевую ценность и микробиологические показатели.

Так, в рисе "Шебекинский" эксперты обнаружили излишнюю влажность, а также повышенное содержание к крупе дробленых зерен (15% вместе разрешенных 9%).

Кроме того, в указанной выше марке, а также в рисе "Националь" и Fine Life, специалисты нашли мышьяк. В образцах "Шебекинский", "Националь", "Ашан" и "Агро-Альянс" обнаружили остаточное количество пестицидов.

Несмотря на это все образы соответствуют требованиям безопасности. Все, кроме риса "Шебекенский", рекомендованы к покупке, уточняется на сайте "Росконтроля".

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