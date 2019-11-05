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"Родить могла от любого азиата": экс-король Малайзии унизил Воеводину

09:44
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Мухаммад V отказывается признавать отцовство ее сына

Не утихают страсти вокруг брака бывшего короля Малайзии и россиянки Оксаны Воеводиной. Теперь Мухаммад V отказался признавать отцовство своего наследника.

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Брак распался всего через месяц после рождения Леона. Инициатором развода стал супруг Воеводиной. Он уверен, что Оксана ему изменяла, а ребенка зачала вовсе не от него. По словам Мухаммада, с мальчиком у него нет ни малейшего сходства, отцом ребенка мог быть "любой азиатский мужчина". Бывшую жену экс-король обвинил с использовании Леона в своих корыстных целях – таким образом она якобы пытается стрясти с него как можно больше денег.

Сама Воеводина настроена решительно. Она намерена доказать отцовство Мухаммада через суд с помощью ДНК-теста. Как пишет сайт teleprogramma.pro, если бывший король откажется явиться на заседания, то его автоматически признают отцом ребенка.

Ранее Мухаммад неоднократно называл брак с Оксаной Воеводиной самой большой ошибкой в жизни. Заявления бывшей жены о том, что он плакал от счастья, узнав о скором рождении наследника, экс-король назвал абсолютной чепухой.

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