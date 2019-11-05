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Ева Польна сделала заявление о болезни дочери

09:55
  • вторник
  • 05 ноября 2019

За девочкой присматривают врачи

Экс-солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось. 14-летнюю Эвелин госпитализировали накануне с приступом астмы. По слухам, врачи почти сутки боролись за жизнь школьницы. 
Трижды женатый Денис Клявер покаялся

Ева Польна поблагодарила всех за поддержку, но попросила соблюдать уважение к ее личной жизни. "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими", - написала артистка в Instagram. 

Певец Дениса Клявер, который является отцом Эвелин, заявил, что самое страшное осталось позади. С дочкой все в порядке. "Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию", - цитирует его "СтарХит"

Ева Польна и Денис Клявер не состояли в браке и не афишировали свои отношения. Эвелин родилась в 2005 году. Клявер признал свое отцовство спустя несколько лет. По словам Евы, экс-солист группы "Чай вдвоем" является "хорошим еврейским папой", который поддерживает всех своих детей. Их у него трое. 

В 2007 году Польна родила дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна. 

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