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Трамповское covfefe принесло свои плоды

10:06
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Два года назад президент допустил забавную опечатку в Twitter

Лошадь Covfefe, которую назвали в честь твита президента США Дональда Трампа, победила в американских скачках Breeders'Cup в Калифорнии.

Американский лидер поздравил животное с успешным выступлением и выразил мнение, что слово сovfefe было "наделено глубоким смылом".

В мае 2017 года Трамп опубликовал в Twitter пост со странным словом covfefe. "Despite the constant negative press covfefe" (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе)", - говорилось в твите.

Скорее всего, Трамп имел в виду слово "coverage" - "освещение в СМИ".

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