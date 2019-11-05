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Покушение на Киркорова: Галкина и Пугачеву вычеркнули из дела

10:07
  • вторник
  • 05 ноября 2019

У следствия нет к ним вопросов

В суде Махачкалы началось повторное рассмотрение дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Продолжение громкая история получила после признания одного из преступников о том, что он планировал не теракт, а убийство поп-короля. Заказал его якобы Максим Галкин.

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По словам Хидирнеба Казуева, артист приревновал Киркорова к Алле Пугачевой. Обвиняемый утверждал, что даже получил от Галкина аванс в миллион рублей, телефон и сим-карту. Всего же за устранение Филиппа Киркорова шоумен якобы обещал Казуеву два миллиона рублей.

После сенсационного признания адвокат обвиняемого потребовал вызвать в суд всех троих. Однако следователи в версию Казуева не поверили и дважды отказались вносить знаменитостей в список свидетелей, пишет "Коммерсантъ".

Фигурантами уголовного дела являются четверо жителей Дагестана. По версии следствия, они создали террористическую ячейку в 2016 году. Преступники планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова. Для этой цели они изготовили пять бомб. Осуществить чудовищный замысел террористы не смогли, поскольку территория концертной площадки усиленно охранялась.

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