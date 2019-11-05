"Ты выглядишь старым": сын Фриске огорошил Шепелева

Телеведущему пришлось изменить свое поведение

Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева дал отцу ценный совет. По словам Платона, папу старит плохое расположение духа.

"Мне сын прямо сказал, ты когда сердишься, выглядишь старым. А когда в хорошем настроении и улыбаешься - ты молодой! Теперь я слежу за лицом. Почти всегда", - написал Шепелев в Instagram, опубликовав снимок, на котором он морщит лицо.

Интернет-пользователи восхитились наблюдательностью и мудростью Платона. По их мнению, мальчик растет не по годам смышленым. Вероятно, сказывается влияние отца, который много времени проводит с ребенком, часто с ним беседует и делится опытом.

- Ваш сын умница!

- А детки всегда умеют подметить все.

- Сын умненький.

- Мудрость на уровне интуиции.

- Как хорошо сказал, дети порой умнее взрослых.

Напомним, Платон родился в 2013 году. Через два года его знаменитая мама умерла от рака. Шепелев поссорился с родителями Фриске и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой.