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"Ты выглядишь старым": сын Фриске огорошил Шепелева

10:36
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Телеведущему пришлось изменить свое поведение

Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева дал отцу ценный совет. По словам Платона, папу старит плохое расположение духа.
Шепелев нашел идеальную маму для Платона

"Мне сын прямо сказал, ты когда сердишься, выглядишь старым. А когда в хорошем настроении и улыбаешься - ты молодой! Теперь я слежу за лицом. Почти всегда", - написал Шепелев в Instagram, опубликовав снимок, на котором он морщит лицо. 

Интернет-пользователи восхитились наблюдательностью и мудростью Платона. По их мнению, мальчик растет не по годам смышленым. Вероятно, сказывается влияние отца, который много времени проводит с ребенком, часто с ним беседует и делится опытом.

- Ваш сын умница!

- А детки всегда умеют подметить все. 

- Сын умненький. 

- Мудрость на уровне интуиции. 

- Как хорошо сказал, дети порой умнее взрослых. 

Напомним, Платон родился в 2013 году. Через два года его знаменитая мама умерла от рака. Шепелев поссорился с родителями Фриске и запрещает Платону видеться с бабушкой и дедушкой. 

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