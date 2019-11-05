Михалкова похвасталась насыщенной жизнью после "Уральских пельменей"

Юмористка занялась собственными проектами

Экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, чем занимается после шоу.

36-летняя артистка призналась, что "дышит полной грудью" и живет "сверхзвуковой жизнью". Михалкова планирует выпустить собственное шоу с интеллектуальным юмором, пишет агентство URA.RU.

Помимо этого, юмористка снимается в кулинарном шоу и монтирует "острый видео-проект в интернете". Словом, Михалкова без дела не сидит.

В конце октября Юлия Михалкова официально покинула шоу "Уральские пельмени". По признанию юмористки, она давно планировала уйти, поскольку "переросла проект". Это решение артистка вынашивала полгода, оно не было спонтанным.