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Марш в честь годовщины парада 1941 года отрепетировали в Москве

11:39
  • вторник
  • 05 ноября 2019

78 лет назад с Красной Площади солдаты отправлялись на фронт

В Москве завершилась генеральная репетиция торжественного марша в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года. 78 лет назад с Красной Площади солдаты отправлялись на фронт. Сегодня по брусчатке прошли более трёх тысяч человек — военнослужащие, кадеты, суворовцы.

На генеральном прогоне - все как должно быть уже 7 ноября. Ровно в 10:00 с боем курантов на Красную площадь выносят Знамя Победы, знамёна фронтов и города-героя Москвы.

Затем военнослужащие, воспитанники московских Суворовского и Военного музыкального училищ, кадеты чеканят шаг по брусчатке главной площади страны. На выверенных дистанциях, нога в ногу, плечом к плечу держат строй десятки парадных расчетов. Сложнее всего школьникам. Такая важная миссия на многих старшеклассников возложена впервые.

У кого-то в руках знамена и штандарты, кто-то открывает или замыкает строй. Многие в военной форме образца 78-летней давности. Легендарные ППШ и винтовки Мосина наперевес.

Торжественный марш в 2019 году максимально приближён к параду 41-го. Вот и техника тех времён. Легендарные полуторки - машины Победы, тачанки. Не хватает сегодня только снега. 78 лет назад в Москве стояла уже настоящая зима. Парад на Красной площади 7 ноября 41-го - поистине историческое событие. Многие участники того парада сразу же, в тех же шинелях и с теми же винтовками, отправлялись на фронт. Марш приравнивался к важнейшей военной операции. Строжайшие меры предосторожности - даже начали на два часа раньше. Небо над Москвой прикрывали аэростаты и низкая ноябрьская облачность. Даже в случае авиаудара парад не должен был прекращаться. Место раненого солдата занимал идущий следом. Но ничего подобного не произошло. Такой смотр показывал миру - Москва не сдаётся! В Кремль были приглашены военные атташе многих стран, которые первыми телеграфировали в свои столицы, делясь впечатлениями от увиденного. Впереди ещё почти четыре года войны. Но первая победа уже состоялась. Прежде всего - победа духа.

Владислав Подымский, Владимир Черных. "ТВ Центр".

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Репетиция марша, посвященного годовщине военного парада 1941 года на Красной площади
Репетиция марша, посвященного годовщине военного парада 1941 года на Красной площади
Репетиция марша, посвященного годовщине военного парада 1941 года на Красной площади
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Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года
Репетиция марша, посвященного годовщине военного парада 1941 года на Красной площади
Репетиция марша, посвященного годовщине военного парада 1941 года на Красной площади
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