Марш в честь годовщины парада 1941 года отрепетировали в Москве

78 лет назад с Красной Площади солдаты отправлялись на фронт

В Москве завершилась генеральная репетиция торжественного марша в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года. 78 лет назад с Красной Площади солдаты отправлялись на фронт. Сегодня по брусчатке прошли более трёх тысяч человек — военнослужащие, кадеты, суворовцы.

На генеральном прогоне - все как должно быть уже 7 ноября. Ровно в 10:00 с боем курантов на Красную площадь выносят Знамя Победы, знамёна фронтов и города-героя Москвы.

Затем военнослужащие, воспитанники московских Суворовского и Военного музыкального училищ, кадеты чеканят шаг по брусчатке главной площади страны. На выверенных дистанциях, нога в ногу, плечом к плечу держат строй десятки парадных расчетов. Сложнее всего школьникам. Такая важная миссия на многих старшеклассников возложена впервые.

У кого-то в руках знамена и штандарты, кто-то открывает или замыкает строй. Многие в военной форме образца 78-летней давности. Легендарные ППШ и винтовки Мосина наперевес.

Торжественный марш в 2019 году максимально приближён к параду 41-го. Вот и техника тех времён. Легендарные полуторки - машины Победы, тачанки. Не хватает сегодня только снега. 78 лет назад в Москве стояла уже настоящая зима. Парад на Красной площади 7 ноября 41-го - поистине историческое событие. Многие участники того парада сразу же, в тех же шинелях и с теми же винтовками, отправлялись на фронт. Марш приравнивался к важнейшей военной операции. Строжайшие меры предосторожности - даже начали на два часа раньше. Небо над Москвой прикрывали аэростаты и низкая ноябрьская облачность. Даже в случае авиаудара парад не должен был прекращаться. Место раненого солдата занимал идущий следом. Но ничего подобного не произошло. Такой смотр показывал миру - Москва не сдаётся! В Кремль были приглашены военные атташе многих стран, которые первыми телеграфировали в свои столицы, делясь впечатлениями от увиденного. Впереди ещё почти четыре года войны. Но первая победа уже состоялась. Прежде всего - победа духа.

Владислав Подымский, Владимир Черных. "ТВ Центр".