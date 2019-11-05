Затравленного Трампа обвинили в изнасиловании

Дело касается событий 20-летней давности

Сегодня представители демократической партии США опубликуют показания ещё нескольких свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа. Накануне некоторые расшифровки уже обнародовали. Все не в пользу американского президента. К тому же против него подан новый иск. Журналистка, обвинившая Трампа в домогательствах, просит компенсации за моральный ущерб.

Допрос экс-посла Соединенных Штатов Америки на Украине Марии Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майка Маккинли состоялся почти месяц назад. Конгресс после тщательной проверки показаний все же публикует результаты той самой беседы, что проходила за закрытыми дверьми. Основной тезис, по мнению Йованович, все тот же — американский президент в обмен на компромат на Байдена-младшего обещал Украине финансовую поддержку и покровительство. По заявлениям экс-посла, для достижения своих целей Трамп готов был в прямом смысле идти по головам, потому и уволил Йованович с поста.

"Я спросила: а что значит данное решение для нашей внешней политики? Я посчитала, что происходящее - это довольно опасный прецедент. Потому что я не понимаю, как личные интересы тех, кому просто не нравится конкретный посол, могут встать выше интересов страны", - заявила она на допросе.

Америка замерла в предвкушении. Скандалы вокруг имени президента лишь разгораются с каждой неделей все ярче и грандиознее. Это и понятно - до выборов остался год, срок ничтожно малый. Оправдываться перед электоратом сейчас – это значит в 2020 не досчитаться нескольких сотен голосов. Дональду Трампу, по сути, остается лишь разводить руками. Все сказанное Йованович он называет клеветой и наглой ложью.

"Если вы посмотрите на стенограммы, то увидите, что президент Украины тоже не был ее поклонником. Я считаю, что в отчете разоблачителя слишком много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отреагировал Трамп.

Остановить этот несущийся поезд не дают демократы, которые постоянно подбрасывают в топку дрова. Основная тактика сейчас - убедить общественность в корысти Дональда Трампа. Компромат на сына бывшего вице-президента США понадобился главе Белого дома якобы лишь потому, что Джо Байден - его основной конкурент. В Конгрессе подогревает интерес, и вот уже планируют опубликовать показания еще нескольких ключевых свидетелей.

"Мы продолжим публиковать стенограммы показаний всех ключевых свидетелей. И мы скоро, хотя я не могу вас сориентировать по срокам, перейдем на открытые слушания. Были попытки скрыть прецеденты неподобающего поведения президента. Мы должны добиться справедливости", - заявил глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Неподобающее поведение - это намек демократов на многочисленные секс-скандалы Дональда Трампа. Журналистка Джин Кэролл, которая обвиняла главу Белого дома в домогательствах, подала на него в суд за нанесенный ущерб репутации. Вещественных доказательств у нее нет. Магазин, в примерочной которого все и произошло более 20 лет назад, тоже не сохранил видеоматериалы. Возможно, свет на происходящее сможет пролить доступ к налоговым декларациям Трампа - этого сейчас так активно добивается прокуратура. Правда, как показывают опросы, республиканский электорат пока верен своему президенту. Все идет к тому, что глава Белого дома сможет сохранить большинство голосов и на следующих выборах.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".