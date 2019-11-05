Конкурс "Мой первый бизнес" стартовал в Москве

В нем участвуют школьники

В Москве стартовал международный конкурс "Мой первый бизнес". Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

В нем участвуют школьники. Конкурс помогает им развить предпринимательские навыки. Прийти можно как с бизнес-идеей, так и со стартапом. Проект должен соответствовать одному из направлений. Их пять - образовательное, социальное, инновационное, цифровое и медиа.

За каждым закреплен наставник: известный российский блогер, который поделится знаниями и поможет в реализации идей.