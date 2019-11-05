ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вояджер-2" передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

11:31
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Аппарат добирался до него 40 лет

Космический аппарат "Вояджер-2" впервые прислал отчёт с расстояния 18 миллиардов километров от Земли. Данные позволят учёным изучить границу между Солнечной системой и межзвёздным пространством.

Зонд "Вояджер-1" покинул Солнечную систему спустя 36 лет после запуска
Учёные обнаружили в космосе странный объект
До Земли донеслись загадочные сигналы из космоса

Завораживающие изображения Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и других планет. А Земля - лишь бледная голубая точка вдали. Всё это запечатлел беспилотный аппарат "Вояджер" во время своего долгого путешествия в космосе. Он был запущен в сентябре 1977 года. Робот с глазами-камерами и тремя встроенными компьютерами, поддерживающими радиосвязь с Землёй.  Благодаря ему учёные могут увидеть и услышать, что происходит на расстоянии почти двух десятков миллиардов километров.

Накануне специалисты получили новые удивительные данные - сообщение шло на Землю целый год. Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал. Теперь учёные могут представить, как выглядит окружающая среда Солнца - гелиосфера, и где начинается новая область космоса. Выяснилось, что между ними есть чёткая граница.

"Солнечный ветер дует от Солнца и формирует вокруг него защитный пузырь в межзвездной среде. Гелиопауза - это граница, которая отделяет горячую разреженную плазму солнечного ветра в гелиосфере от более холодной, плотной межзвездной среды. 5 ноября 2018 года "Вояджер-2" пересёк гелиопаузу, покинул гелиосферу и вышел в межзвёздное пространство", - говорится в журнале Nature.

Оказалось, Земля на 70% защищена от межзвёздной радиации благодаря гелиосфере. "Вояджер-2" подтвердил данные своего предшественника - "Вояджера-1". Сейчас они оба уже за границами Солнечной системы, примерно в двух десятках миллиардов километров от Солнца. Его свет идёт до Земли всего 8 минут, а к "Вояджеру-2" - 16,5 часов!

Число частиц солнечного происхождения начало постепенно уменьшаться 7 августа 2018 года, в то время как частиц галактического происхождения (галактических космических лучей)  стало больше на 20% в течение нескольких недель. Резкое изменение произошло 5 ноября. Эти данные подтвердили, что "Вояджер-2" вошёл в новую область космоса.

Теперь оба космических аппарата продолжат своё путешествие среди звёзд. Учёные готовятся к новым открытиям и не исключают встречу инопланетных существ. Специально для них "Вояджеры" несут послания - золотые пластинки с записью человеческих голосов, изображений Земли и музыки разных народов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Новости по теме
Зонд Voyager-2
Зонд Voyager-2
Обсерватория
Обсерватория
Зонды Voyager-1 и Voyager-2
Зонды Voyager-1 и Voyager-2
Зонд Voyager-2
Зонд Voyager-2
Запуск ракеты с зондом Voyager 2
Запуск ракеты с зондом Voyager 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.