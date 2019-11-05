"Вояджер-2" передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Аппарат добирался до него 40 лет

Космический аппарат "Вояджер-2" впервые прислал отчёт с расстояния 18 миллиардов километров от Земли. Данные позволят учёным изучить границу между Солнечной системой и межзвёздным пространством.

Завораживающие изображения Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и других планет. А Земля - лишь бледная голубая точка вдали. Всё это запечатлел беспилотный аппарат "Вояджер" во время своего долгого путешествия в космосе. Он был запущен в сентябре 1977 года. Робот с глазами-камерами и тремя встроенными компьютерами, поддерживающими радиосвязь с Землёй. Благодаря ему учёные могут увидеть и услышать, что происходит на расстоянии почти двух десятков миллиардов километров.

Накануне специалисты получили новые удивительные данные - сообщение шло на Землю целый год. Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал. Теперь учёные могут представить, как выглядит окружающая среда Солнца - гелиосфера, и где начинается новая область космоса. Выяснилось, что между ними есть чёткая граница.

"Солнечный ветер дует от Солнца и формирует вокруг него защитный пузырь в межзвездной среде. Гелиопауза - это граница, которая отделяет горячую разреженную плазму солнечного ветра в гелиосфере от более холодной, плотной межзвездной среды. 5 ноября 2018 года "Вояджер-2" пересёк гелиопаузу, покинул гелиосферу и вышел в межзвёздное пространство", - говорится в журнале Nature.

Оказалось, Земля на 70% защищена от межзвёздной радиации благодаря гелиосфере. "Вояджер-2" подтвердил данные своего предшественника - "Вояджера-1". Сейчас они оба уже за границами Солнечной системы, примерно в двух десятках миллиардов километров от Солнца. Его свет идёт до Земли всего 8 минут, а к "Вояджеру-2" - 16,5 часов!

Число частиц солнечного происхождения начало постепенно уменьшаться 7 августа 2018 года, в то время как частиц галактического происхождения (галактических космических лучей) стало больше на 20% в течение нескольких недель. Резкое изменение произошло 5 ноября. Эти данные подтвердили, что "Вояджер-2" вошёл в новую область космоса.

Теперь оба космических аппарата продолжат своё путешествие среди звёзд. Учёные готовятся к новым открытиям и не исключают встречу инопланетных существ. Специально для них "Вояджеры" несут послания - золотые пластинки с записью человеческих голосов, изображений Земли и музыки разных народов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".