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Врачи назвали сладости, которые сильно бьют по желудку

11:12
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Их не так много, но их последствия губительны

Врачи перечислили сладости, которые сильно вредят нашему организму.

На первом месте стоят сладости, которые сочетают в себе  сахар и трансжиры, используемые для того, чтобы снизить стоимость продукта. Это пончики с начинкой, которые жарятся в большом количестве масла, а также выпечка на маргарине с синтетическими ароматизаторами.

"Подобное пирожное — просто "бомба" для желудка", - отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

Также не стоит налегать на импортный мармелад, напоминающий по своей структуре резинку. В нем используются не желатин или агар-агар, а химические загустители.

Большой вред организму приносит сладкая газировка. Углекислый газ раздражает слизистую, а также ускоряет всасывание напитка.

"По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок <…> Такая жидкость после того, как ее выпьют, раздражает желудочно-кишечный тракт и желудок, сахар и красители всасываются быстро", - отметила Соломатина.

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