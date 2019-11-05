Врачи назвали сладости, которые сильно бьют по желудку

Их не так много, но их последствия губительны

Врачи перечислили сладости, которые сильно вредят нашему организму.

На первом месте стоят сладости, которые сочетают в себе сахар и трансжиры, используемые для того, чтобы снизить стоимость продукта. Это пончики с начинкой, которые жарятся в большом количестве масла, а также выпечка на маргарине с синтетическими ароматизаторами.

"Подобное пирожное — просто "бомба" для желудка", - отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

Также не стоит налегать на импортный мармелад, напоминающий по своей структуре резинку. В нем используются не желатин или агар-агар, а химические загустители.

Большой вред организму приносит сладкая газировка. Углекислый газ раздражает слизистую, а также ускоряет всасывание напитка.

"По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок <…> Такая жидкость после того, как ее выпьют, раздражает желудочно-кишечный тракт и желудок, сахар и красители всасываются быстро", - отметила Соломатина.