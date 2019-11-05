"Гостевой брак изжил себя": подробности развода Леонида Бараца со второй женой

Отношения уже давно дали трещину

48-летний актер Леонид Барац развелся с психологом Анной Моисеевой. По слухам, они не смогли жить на две страны.

Осведомленный собеседник "СтарХита" сообщил, что на разводе настоял Барац. "Все уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя", - заявил анонимный источник, добавив, что Барац и Моисеева разошлись некоторое время назад.

О разводе актера со второй женой стало известно случайно, когда кинорежиссер Роман Каримов написал в соцсети о неверности своей возлюбленной. Его девушка якобы провела ночь с участником "Квартета И". Позднее Каримов удалил свой пост в Сети.

Ранее Леонид Барац жаловался на одинокую жизнь. Он признавался, что ему бывает тоскливо возвращаться в пустую квартиру после спектакля, где зрители без конца выражают ему свою любовь. "Я даже придумал определение для этого состояния: меня никто не любит, кроме всех", - шутил Барац.

Напомним, что с 1991 по 2015 годы Леонид Барац состоял в браке с Анной Касаткиной. У них родились две дочери - Елизавета и Ева. Барац начал встречаться с Моисеевой, еще будучи женатым.

Барац снялся в таких фильмах, как "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Громкая связь" и так далее.