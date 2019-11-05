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Осенняя хандра: как пережить дефицит солнца

12:00
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Полезные советы от специалистов

Эксперты рассказали, как компенсировать недостаток солнечного света в осеннюю пору. По их словам, погодные изменения портят настроение и замедляют метаболическую активность.
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Психолог Илья Шабшин рассказал РИА Новости, что недостаток света может вызывать у россиян чувство грусти и печали. В первую очередь это касается людей, у которых есть проблемы со здоровьем и сложности в тех или иных сферах жизни. 

Чтобы не поддаваться апатии, Шабшин рекомендует включать дома яркий желтый свет, способный восполнить дефицит солнца, а также носить одежду и аксессуары светлых тонов. Цветастые вещи поднимают настроение. 

"Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе… Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение", - отметил психолог. 

Врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что осенью следует есть побольше продуктов с витамином D и йодом. Речь идет, в частности, о жирной морской рыбе, печени трески и морской капусте. Биологически активные вещества можно принимать в виде витаминов, считает специалист. 

Тихомирова также призвала сограждан наладить режим сна. Ложиться в кровать желательно в период с 22 до 23 часов. Кроме того, для хорошего самочувствия нужно заниматься спортом. Физическая активность, как напомнила Тихомирова, способствует выделению гормонов радости - эндорфинов и дофаминов.

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