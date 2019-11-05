Изголодавшийся Зеленский набросился на вазочку с печеньем

Президент Украины работает на износ

Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ, часто у него нет времени даже нормально поесть.

Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он поделился случаем, когда встретился с главой государства в его офисе. Зеленский выглядел измученным и, воспользовавшись свободной минутой, набросился на вазочки с печеньем, которые стояли на столе.

Гордон поинтересовался у Зеленского, в чем дело. Тот признался, что голоден, и у него нет времени поесть, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший...", - отметил журналист.

Зеленский старается сделать свою страну лучше, сделать то, что его предшественники не смогли и войти в ученик украинской истории.

Видео: толпа зажала Зеленского в Тернополе