Изголодавшийся Зеленский набросился на вазочку с печеньем

Президент Украины работает на износ
Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ, часто у него нет времени даже нормально поесть.
Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он поделился случаем, когда встретился с главой государства в его офисе. Зеленский выглядел измученным и, воспользовавшись свободной минутой, набросился на вазочки с печеньем, которые стояли на столе.
Гордон поинтересовался у Зеленского, в чем дело. Тот признался, что голоден, и у него нет времени поесть, пишет интернет-портал "Дни.ру".
"Измученный работой человек. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший...", - отметил журналист.
Зеленский старается сделать свою страну лучше, сделать то, что его предшественники не смогли и войти в ученик украинской истории.
Видео: толпа зажала Зеленского в Тернополе
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