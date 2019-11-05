Опубликовано полное видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Жертвой стал шестилетний ребенок

Следственный комитет восстановил хронологию нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, в результате которого был убит шестилетний ребенок. Новое видео с камер наблюдения публикует ТВЦ.RU.

Нападение произошло 31 октября. В тот день убийца подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник принял его за родителя одного из детей и спокойно открыл дверь. Затем обвиняемый поднялся на второй этаж здания, зашел в комнату отдыха, где в тот момент спали дети.

В СКР рассказали, что воспитатель пыталась остановить мужчину, но тот оттолкнул ее, подошел к кровати и нанес смертельные ранения шестилетнему мальчику. Другой воспитатель в этот момент побежала звать на помощь охранника. Он и задержал преступника до прибытия сотрудников полиции.

Во время допроса обвиняемый в убийстве заявил, что накануне выпивал. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Кроме того, под стражу заключен и охранник детского сада. Ему вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело о халатности возбуждено и против сотрудников детского сада.