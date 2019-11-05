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Путина поставили в один ряд со Штирлицем, Абелем и Зорге

12:33
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его ребенок стал разведчиком

Президент России Владимир Путин вошел в список самых популярных разведчиков. Опрос был составлен ВЦИОМ в преддверии дня военного разведчика 5 ноября.

На первом месте оказался Рихард Зорге (15%), на втором - Штирлиц (8%), на третьем расположился Николай Кузнецов (5%). Следом идут Владимир Путин (4%), Рудольф Абель (3%), Ким Филби (2%), Анна Чапман (1%), Сергей Скрипаль (1%). 69% опрошенных затруднились дать какой-либо ответ.

При этом 20% россиян, т.е. каждый пятый житель нашей страны, хотел бы, чтобы его дети стали разведчиками. Их привлекает престижность профессии и высокие заработки. 73% в той или иной степени высказались против.

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