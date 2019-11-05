"Что-то в ней было фальшиво": стало известно о странном поведении Заворотнюк

Актрису заподозрили в неискренности

Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, оставила большой след в жизни Сергея Жигунова. Заворотнюк и Жигунов встречались два года и расстались после закрытия сериала "Моя прекрасная няня" в 2009 году.

Сосед Жигунова по даче в подмосковном поселке Абрамцево рассказал Sobesednik.ru, что актер и его прекрасная возлюбленная часто устраивали "ночные посиделки с друзьями" и много пели. По мнению Сергея Заграевского, Жигунов любил Заворотнюк.

"А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!" - заявил Заграевский, пытаясь объяснить странное поведение звезды.

Он вспоминает, что "прекрасная няня" всегда вела себя приветливо и мило, постоянно улыбалась и никогда не проявляла признаков недовольства. Иногда на дачу Жигунова актриса приезжала со своей мамой. "Было видно, что Настя старалась понравиться соседям. Понимала, что с Сережей мы старинные друзья. В принципе Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением", - поведал собеседник портала.

Когда Жигунов и Заворотнюк расстались, актер решил продать загородный дом, хотя он вложил в него много денег. "Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней", - предположил Сергей Заграевский.

Напомним, что после романа с "прекрасной няней" Жигунов вернулся к жене. Вера Новикова простила актера и согласилась повторно выйти за него замуж.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Родные звезды сказали, что она борется с болезнью, но от более подробных комментариев отказываются. Недавно коллеги Петра Чернышева, супруга Заворотнюк, подтвердили слухи об онкологии.