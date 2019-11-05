"Очки купи, Иуда": пресс-секретарь Зеленского разозлила украинцев

Поводом стала фотография в твиттере

Пресс-секретарь Владимира Зеленского вновь угодила в скандал. В этот раз недовольство граждан Украины вызвала фотография ремонта моста в станице Луганская, опубликованная Юлией Мендель в твиттере. На казалось бы безобидном снимке украинцы умудрились разглядеть флаги Луганской народной республики.

Фотография со строительной площадки появилась в твиттере Мендель накануне. Подпись к ней она оставила на английском языке. Внимательные подписчики смогли увидеть вдалеке развевающиеся флаги ЛНР.

"Она что, слепая?", "В другой стране за это бы выгнали за профнепригодность", "Недолго вам осталось", "Купи себе очки", "Иуда", - это лишь малая, относительно приличная, часть комментариев, которые украинские граждане оставили под постом Юлии Мендель.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского регулярно становится объектом нападок. Ранее Мендель высмеяли за то, что во время интервью своего шефа в Японии несколько раз появлялась за спиной и размахивала руками.

В начале сентября она грубо оттолкнула журналиста, который собирался задать Владимира Зеленскому неудобный вопрос. Хрупкий пресс-секретарь Зеленского буквально навалилась на мужчину, оттесняя его от президента.