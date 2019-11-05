ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Очки купи, Иуда": пресс-секретарь Зеленского разозлила украинцев

12:50
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Поводом стала фотография в твиттере

Пресс-секретарь Владимира Зеленского вновь угодила в скандал. В этот раз недовольство граждан Украины вызвала фотография ремонта моста в станице Луганская, опубликованная Юлией Мендель в твиттере. На казалось бы безобидном снимке украинцы умудрились разглядеть флаги Луганской народной республики.
Пресс-секретарь Зеленского похвасталась патриотической тату

Фотография со строительной площадки появилась в твиттере Мендель накануне. Подпись к ней она оставила на английском языке. Внимательные подписчики смогли увидеть вдалеке развевающиеся флаги ЛНР.

"Она что, слепая?", "В другой стране за это бы выгнали за профнепригодность", "Недолго вам осталось", "Купи себе очки", "Иуда", - это лишь малая, относительно приличная, часть комментариев, которые украинские граждане оставили под постом Юлии Мендель.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского регулярно становится объектом нападок. Ранее Мендель высмеяли за то, что во время интервью своего шефа в Японии несколько раз появлялась за спиной и размахивала руками.

В начале сентября она грубо оттолкнула журналиста, который собирался задать Владимира Зеленскому неудобный вопрос. Хрупкий пресс-секретарь Зеленского буквально навалилась на мужчину, оттесняя его от президента.

Новости по теме
Юлия Мендель
Юлия Мендель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.