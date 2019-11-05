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10 тысяч кроликов погибли на ферме под Саратовом

13:12
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Большинство - мамы с крольчатами

Около 10 тысяч кроликов погибли во время пожара на ферме под Саратовом.  

ЧП произошло в Энгельсском районе Саратовской области на частной ферме ООО "Агрофирма "Спартак". Сигнал о пожаре поступил около часа ночи. Животные были заперты в железные клетки, их не успели спасти. Пожар был такой силы, что от кроликов ничего не осталось. Из людей никто не пострадал.

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Большинство погибших зверьков – крольчата с мамами. Как рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") представитель фирмы, на днях калифорнийские крольчихи принесли потомство – по 8-10 детенышей каждая.

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