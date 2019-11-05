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В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати

13:26
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Малыш меняется день ото дня

23-летняя модель Анастасия Решетова заметила изменения в облике сына, рожденного от рэпера Тимати. Цвет глаз маленького Ратмира приобрел новый оттенок. 
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Возлюбленная Тимати сообщила, что до недавних пор у малыша были голубые глаза, как у многих новорожденных. Решетова даже стала надеяться, что темноволосый сын унаследовал ее глаза…

"Но буквально на днях начал проявляться истинный карий пигмент. Так что мы брюнетами с голубыми глазами уже точно не будем, ведь карий или черный цвет глаз как правило доминантны", - написала Анастасия Решетова в Instagram. При этом она опубликовала фото с малышом на кровати. Лицо младенца скрывает сердечко. 

По словам Решетовой, она с нетерпением ждет, когда в крохе начнут проглядывать черты родителей. Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. 

Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети. Некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что модель до сих пор скрывает лицо первенца. Ну а некоторые просто порадовались за молодую маму. 

- Какие Вы красивые. Здоровья малышу!

- Карий тоже очень красивый цвет глаз. 

- Лапочки!

- Сладкий!

- Тебе идет быть мамой. 

Напомним, Ратмир родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати. У рэпера уже есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений. 

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