В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати

Малыш меняется день ото дня

23-летняя модель Анастасия Решетова заметила изменения в облике сына, рожденного от рэпера Тимати. Цвет глаз маленького Ратмира приобрел новый оттенок.

Возлюбленная Тимати сообщила, что до недавних пор у малыша были голубые глаза, как у многих новорожденных. Решетова даже стала надеяться, что темноволосый сын унаследовал ее глаза…

"Но буквально на днях начал проявляться истинный карий пигмент. Так что мы брюнетами с голубыми глазами уже точно не будем, ведь карий или черный цвет глаз как правило доминантны", - написала Анастасия Решетова в Instagram. При этом она опубликовала фото с малышом на кровати. Лицо младенца скрывает сердечко.

По словам Решетовой, она с нетерпением ждет, когда в крохе начнут проглядывать черты родителей. Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель.

Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети. Некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что модель до сих пор скрывает лицо первенца. Ну а некоторые просто порадовались за молодую маму.

- Какие Вы красивые. Здоровья малышу!

- Карий тоже очень красивый цвет глаз.

- Лапочки!

- Сладкий!

- Тебе идет быть мамой.

Напомним, Ратмир родился 16 октября. Его назвали в честь покойного друга Тимати. У рэпера уже есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений.