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Названы место и дата начала Третьей мировой войны

13:44
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Конфликт может начаться через два года

Специалисты назвали место, где начнется Третья мировая война с участием России и США.

Этим регионом станет Ближний Восток. Военный конфликт случится в 2022 году и его спровоцируют Соединенные Штаты, чтобы удержать лидирующие позиции в мире, пишет argumenti.ru.

Война будет действительно страшной – она будет вестись, в том числе, при помощи ракет, средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Не исключено, что участники конфликта решатся на использование ядерного оружия.

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