Джоли столкнулась со смертельной опасностью на съемках фильма

Актрису спасла незамедлительная эвакуация

Актеров Анджелину Джоли и Ричарда Мэддена, которые играют в фильме о супергероях "Вечные", эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы. Инцидент произошел на Фуэртевентуре - втором по величине острове Канарского архипелага.

Источник The Sun сообщил, что на съемочной площадке поднялась паника, когда там обнаружили неразорвавшуюся бомбу. По-видимому, она оказалась на острове во время Второй мировой войны.

"Конечно, это вызвало ужас. Бомба пролежала здесь десятки лет в нетронутом виде, но кто знает, что произойдет, если ее потревожить, - заявил собеседник издания. - На площадке были крупнейшие мировые звезды, и никто не хотел подвергать их риску".

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли саперы, которые обезвредили взрывное устройство. Джоли и Мэдден пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее очевидцы заметили Анджелину Джоли и ее дочерей в бюджетном магазине на Фуэртевентуре. На одном из опубликованных снимков видно, как голливудская звезда подошла к отделу с молочной продукцией и, вероятно, планирует купить детям йогурт со скидкой.