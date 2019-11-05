Погода в Москве побила столетний рекорд

Так тепло в столице было только 5 ноября 1922 года

В Москве побит температурный рекорд 1922 года. Почти сто лет назад 5 ноября в столице было чуть больше десяти градусов тепла, передает "ТВ Центр".

Тёплый и влажный воздух пришёл в Москву со стороны Средиземного моря. На этой неделе нас ожидает погода, не характерная для ноября. Температура будет значительно выше нормы.



"Сегодня в первой половине дня уже состоялся исторический рекорд температуры. Сегодня ожидаем 12-14 градусов. Правда, погода будет ветреная и с дождем. Такую теплую погоду принесли западные циклоны. Они распространяют в Москву и Московскую область субтропический воздух из восточной части Средиземного моря", - объяснила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.