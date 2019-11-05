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Медведям в Московском зоопарке не спится из-за теплой осени

15:08
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Косолапые пока бродят по вольеру без дела

В Московском зоопарке медведи готовятся к зимней спячке. Но когда они, наконец, смогут погрузиться в сон, пока неясно.

Осень в этом году выдалась тёплой. Вот и бродят косолапые по вольеру без дела. Им явно не до игр. А заснуть не получается. Тем не менее, зоологи перевели мишек на специальный, зимний, рацион: в меню в основном фрукты и овощи, а вот количество белковой пищи сокращают.

Впрочем, бока медведи уже наели - теперь ждут настоящих холодов и, главное, снега: под него они всегда засыпают сразу.

"Они будут находиться в покое во внутреннем помещении. Туда даже работники стараются не заходить без крайней необходимости, ведут себя тихо, потому что сон отличается от зимней спячки тем, что животные, в отличие от каких-нибудь сурков, не впадают в анабиоз, они, в общем-то, спокойны, они спят, но все слышат", - объясняет ученый секретарь Московского зоопарка Роман Аношин.

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Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
Медведь в Московском зоопарке
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