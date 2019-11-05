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"Мое солнце": воркующие Собчак и Богомолов растрогали россиян

14:34
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Журналистке исполнилось 38 лет

Телеведущая Ксения Собчак 5 ноября отмечает свой 38-ой день рождения.

Первым Ксению Анатольевну поздравил новоиспеченный супруг, режиссер Константин Богомолов. Он опубликовал в своем Instagram фото жены в воздушном платье на фоне лазурного моря и яркой зелени, пишет "Экспресс-газета".

"Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С Днем Рождения", - написал Богомолов. "Спасибо, мое солнце", - ответила в комментариях Ксения.

Подписчики позавидовали белой завистью романтике Богомолова и Собчак, а может и самим себе – ведь они стали свидетелями их трогательной переписки.

"Как вам повезло! С днем рождения Ксюшу!"

"За вашей историей наблюдать - удовольствие! Две сильные личности и так трогательно!"

"Константин, она с Вами сияет от счастья и очень-очень похорошела! Дай бог, чтобы так было всегда!"

Судя по социальным сетям, в день своего рождения сырой московской погоде теледива предпочла теплый воздух итальянского Сорренто. Компанию ей составила Матильда Шнурова - бывшая жена Сергея Шнурова.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября текущего года. Незадолго до этого телеведущая ушла от актера Максима Виторгана, за которого она вышла замуж в 2013 году. В 2016 году у них родился сын Платон.

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