На слушания по бюджету зарегистрировались более 1,1 тысячи человек

Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета столицы на три года

Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалась на публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

"К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица", - об этом в ходе выступления на публичных слушаниях заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

На прошлой неделе депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы". Документ внес на рассмотрение мэр столицы Сергей Собянин.