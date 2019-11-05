Во все тяжкие: принца Гарри заметили пьющим тайком от Маркл

Он вернулся к вредным привычкам

Принца Гарри ждет серьезный разговор с Меган Маркл. Герцог Сассекский нарушил данное супруге слово: он выпил пива, хотя со времени беременности Маркл обещал ей навсегда завязать с алкоголем.

Внук Елизаветы II пустился во все тяжкие на Чемпионате мира по регби в Японии. Он отправился в страну восходящего солнца без жены и ребенка, чтобы поддержать британских спортсменов.

Королевский комментатор Нил Шон увидел принца Гарри с бутылкой пива в общественном месте. "Я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган. Как говорят, он больше не пьет", - цитирует Шона Express.

По его мнению, Меган может устроить мужу взбучку, ведь он пообещал ей не притрагиваться к спиртному, когда Сассексы узнали о скором пополнении в семье. С тех пор Гарри почти не пьет, занимается спортом и йогой, а также правильно питается. В этом ему помогает сама Маркл, которая давно ведет здоровый образ жизни.

Иногда Маркл все же позволяет супругу пригубить немного горячительного. В августе они посетили паб неподалеку от королевской резиденции. Меган выпила воды, а Гарри - пару пинт пива. Правда, тогда некоторые посчитали, что супруги появились в питейном заведении ради картинки. Якобы они просто решили быть "ближе к народу" после серии скандалов.

Ранее сообщалось, что после женитьбы принц Гарри изменил свои привычки. Он покончил с вечеринками и перестал общаться со многими друзьями. Внук королевы решил остепениться и стать примерным семьянином.