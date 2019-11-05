ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во все тяжкие: принца Гарри заметили пьющим тайком от Маркл

15:07
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Он вернулся к вредным привычкам

Принца Гарри ждет серьезный разговор с Меган Маркл. Герцог Сассекский нарушил данное супруге слово: он выпил пива, хотя со времени беременности Маркл обещал ей навсегда завязать с алкоголем.  
Елизавета II испугалась навсегда потерять принца Гарри

Внук Елизаветы II пустился во все тяжкие на Чемпионате мира по регби в Японии. Он отправился в страну восходящего солнца без жены и ребенка, чтобы поддержать британских спортсменов. 

Королевский комментатор Нил Шон увидел принца Гарри с бутылкой пива в общественном месте. "Я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган. Как говорят, он больше не пьет", - цитирует Шона Express

По его мнению, Меган может устроить мужу взбучку, ведь он пообещал ей не притрагиваться к спиртному, когда Сассексы узнали о скором пополнении в семье. С тех пор Гарри почти не пьет, занимается спортом и йогой, а также правильно питается. В этом ему помогает сама Маркл, которая давно ведет здоровый образ жизни. 

Иногда Маркл все же позволяет супругу пригубить немного горячительного. В августе они посетили паб неподалеку от королевской резиденции. Меган выпила воды, а Гарри - пару пинт пива. Правда, тогда некоторые посчитали, что супруги появились в питейном заведении ради картинки. Якобы они просто решили быть "ближе к народу" после серии скандалов. 

Ранее сообщалось, что после женитьбы принц Гарри изменил свои привычки. Он покончил с вечеринками и перестал общаться со многими друзьями. Внук королевы решил остепениться и стать примерным семьянином. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.