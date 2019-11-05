Во все тяжкие: принца Гарри заметили пьющим тайком от Маркл

Он вернулся к вредным привычкам
Принца Гарри ждет серьезный разговор с Меган Маркл. Герцог Сассекский нарушил данное супруге слово: он выпил пива, хотя со времени беременности Маркл обещал ей навсегда завязать с алкоголем.
Внук Елизаветы II пустился во все тяжкие на Чемпионате мира по регби в Японии. Он отправился в страну восходящего солнца без жены и ребенка, чтобы поддержать британских спортсменов.
Королевский комментатор Нил Шон увидел принца Гарри с бутылкой пива в общественном месте. "Я не знаю, что будет, когда он вернется домой к Меган. Как говорят, он больше не пьет", - цитирует Шона Express.
По его мнению, Меган может устроить мужу взбучку, ведь он пообещал ей не притрагиваться к спиртному, когда Сассексы узнали о скором пополнении в семье. С тех пор Гарри почти не пьет, занимается спортом и йогой, а также правильно питается. В этом ему помогает сама Маркл, которая давно ведет здоровый образ жизни.
Иногда Маркл все же позволяет супругу пригубить немного горячительного. В августе они посетили паб неподалеку от королевской резиденции. Меган выпила воды, а Гарри - пару пинт пива. Правда, тогда некоторые посчитали, что супруги появились в питейном заведении ради картинки. Якобы они просто решили быть "ближе к народу" после серии скандалов.
Ранее сообщалось, что после женитьбы принц Гарри изменил свои привычки. Он покончил с вечеринками и перестал общаться со многими друзьями. Внук королевы решил остепениться и стать примерным семьянином.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
- Принц Гарри пошел против вековых традиций семьи
- "Мы идем разными путями": принц Гарри рассказал о вражде с братом
- Всё напоминает о ней: принц Гарри сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой
- Принц Гарри нанес новый удар по обидчикам Маркл
- Принц Гарри со слезами на глазах рассказал о беременности Меган Маркл