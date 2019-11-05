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Прямая линия с Путиным состоится в 2020 году

15:10
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Дата послания Федеральному собранию пока не утверждена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным и послания Федеральному собранию.

Прямая линия точно пройдет в 2020 году, а вот дата послания пока что не определена, пишет "Газета.Ru".

"До конца года может и не быть, может быть в начале следующего", - пояснил Песков.

Путин традиционно раз в год проводит большую пресс-конференцию, общается с населением и обращается к парламенту.

Предыдущая прямая линия состоялась в июне 2019 года. За время эфира - 4 часа 16 минут - глава государства ответил на 81 вопрос россиян.

Крайнее послание Федеральному собранию прошло в феврале 2019 года. Глава государства обозначил основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

15-ая большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре 2019 года. В прошлом году он за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос журналистов.

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