Договориться невозможно: Кремль оценил позицию Киева по транзиту газа

Москва все так же готова к переговорам

Владимир Путин не изменил своей позиции по вопросу транзита российского газа через Украину. Москва готова к переговорам, однако прогрессу препятствуют претензии Киева, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена", - ответил Песков на вопрос о том, как идут переговоры с Украиной по поводу транзита голубого топлива через ее территорию.

Достижение каких-либо договоренностей невозможно, пока не изменится позиция Киева, который продолжает задействовать Стокгольмский арбитраж и выдвигать претензии к российской стороне, пояснил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин ранее назвал иски "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по транзиту российского голубого топлива абсурдными. Президент России призвал обнулить судебные претензии между компаниями. Также российский лидер подчеркнул, что Москва готова к переговорам не только по транзиту через Украину, но и по поставкам газа Киеву по значительно сниженным ценам.

Тем временем глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к возможному прекращению транзита российского газа. Хотя и подчеркнул, что подписание нового соглашения с "Газпромом" остается приоритетной целью.