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Вдова Кобзона избавилась от ценных вещей мужа

16:01
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Среди них были любимые часы артиста

68-летняя Нелли Кобзон раздала ценные вещи музыканта его многочисленным друзьям и знакомым. Часть предметов она приберегла для музея Кобзона. 
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"Я очень много раздала на память, - сказала вдова порталу Dni.ru. - Отдала и одежду, и часы его любимые, и дорогие авторучки, и зажигалки, и запонки, и книги, и диски. Словом, многое раздарила, но многое, конечно, придерживаю для музея - это же важные экспонаты". 

По словам Нелли Кобзон, Минкультуры пообещало к 2020 году подыскать помещение для музея ее мужа. Вдова отказалась от идеи открыть музей в рабочем кабинете артиста в гостинице "Пекин", поскольку вход туда ограничен. 

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года от онкологического заболевания. Певцу и депутату Госдумы было 80 лет. С тех пор вдова занимается его благотворительным фондом. Недавно она обратилась в суд и потребовала признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который не вернул артисту 25 миллионов рублей. 

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