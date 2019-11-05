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Эстония завернула самолет с российским вице-премьером на борту

15:44
  • вторник
  • 05 ноября 2019

В российском МИДе пообещали, что учтут этот факт

Москва фиксирует все недружественные шаги Таллина и учтет их при выстраивании двусторонних отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с запретом эстонских властей на заход в их территориальные воды судна "Академик Примаков".
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Захарова сообщила, что в октябре 2019 года Таллин, также без объяснения причин, не разрешил пролет над своей территорией самолету, на борту которого находился вице-премьер правительства России. Имени вице-премьера представитель МИДа называть не стала. И это, к сожалению, далеко не единственный подобный случай – весной Эстония не пустила в свои воды российское учебное судно "Седов".

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Такие шаги Таллина тем более удивляют, что не далее как в сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна должна вести диалог с Россией напрямую и без посредников. Эстониский лидер считает, что в противном случае республика окажется в ситуации, когда с ее мнением не будут считаться - потому что там "не знают и не понимают" Россию, передает RT.

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