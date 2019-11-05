Медведева решила скопировать успех Загитовой и выбрала Билли Айлиш

Ранее Алина "увела" любимую песню Жени

Российская фигуристка Евгения Медведева показала фрагмент показательного выступления под песню американской певицы Билли Айлиш "I don't wanna be you anymore" ("Я больше не хочу быть тобой" – прим. ред.).

Примечательно, что ее соперница Алина Загитова показала в Японии номер на другую песню Айлиш "Bad guy" ("плохой парень" – прим. ред.). В одном их своих интервью Медведева призналась, что это ее любимая песня.

Фигуристка Алина Загитова побеждала на чемпионатах России, Европы и мира; выиграла финал Гран-при и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. К 16-ти годам она завоевала все высшие титулы в мировом фигурном катании. Загитова занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Евгения Медведева добилась аналогичных результатов в фигурном катании, она несколько раз обновляла мировые рекорды в короткой и произвольной программах.