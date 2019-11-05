В Москве подросток умер после удаления зуба

Следователи проводят проверку

В Москве из-за осложнений после удаления зуба в одной из клиник скончался подросток. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве также раскрыли подробности инцидента.

Как говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Москве, несовершеннолетнему удалили зуб в августе 2019 года. "Через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники в связи с возникшими осложнениями", - указали в ведомстве, добавив, что через месяц у подростка началось сильное кровотечение, и он был экстренно госпитализирован.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.