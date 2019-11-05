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Умерла звезда сериала "МУР есть МУР"

16:21
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Операция, на которую надеялись близкие, не помогла

Артистом с большой буквы называют коллеги по театру Et Cetera Петра Смидовича. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Как отметили в театре, Смидовичу не помогла операция, на которую возлагали надежды близкие и друзья.
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"В его игре была такая восхитительная легкость, никакого напряжения, никаких усилий, словно каждый его герой давно в нем жил, и ему только оставалось представить его миру", - сказали в пресс-службе театра.

Смидович, как говорят в театре, обладал невероятным обаянием - даже самый отрицательный персонаж в его исполнении вызывал симпатию. Его любили Олег Ефремов и Татьяна Доронина, а Александр Калягин сразу пригласил актера в новый театральный дом, где он быстро стал своим.

В Et Сetera актер играл в спектаклях "451 по Фаренгейту", "Борис Годунов", "Комедия ошибок" и других. Артист известен зрителям по ролям в сериалах "Сыщики", "Закон и порядок", "МУР есть МУР".

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