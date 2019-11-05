Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку

Президент назвал инициаторов войны против русского языка

Наша страна сталкивается с попытками грубого и беспрецедентного уничтожения русского языка. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин.

"Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал Путин в ходе заседания Совета по русскому языку.

Глава государства добавил, что русскому языку объявлена война агрессивными националистами и пещерными русофобами. "К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - приводит слова Путина ТАСС.

Во время заседания президент также поручил подготовить единые словари с нормами современного литературного языка. "Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти исполнительные, судебные, законодательные, школы и СМИ", - отметил Путин.