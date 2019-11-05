Готовивший теракт в Москве признал вину

Гражданин Киргизии Талант Онуров приехал в столицу в сентябре

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.

Предполагаемый исполнитель уже арестован на 2 месяца. Им оказался приверженец радикальных исламистских взглядов 1989-го года рождения - выходец из Киргизии Талант Онуров. Он уже признал свою вину, передает "ТВ Центр".

Мужчина рассказал, что приехал в российскую столицу в сентябре и около месяца пытался найти сообщников, а также подбирал место для совершения атаки. Следствию в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось собрать свидетельства, подтверждающие замыслы подозреваемого.