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Чрезвычайный и Полномочный: Путин назначил посла в Великобритании

16:52
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Андрей Келин сменил на этом посту Александра Яковенко

Андрей Келин назначен послом России в Великобритании. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе.

Андрей Келин – карьерный дипломат. Ранг Чрезвычайного и полномочного посла ему был присвоен в 2012 году. Работал в странах Европы с конца 1970-х. С 2011 по 2015 был постоянным представителем России при ОБСЕ. Позже занимал пост директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Андрей Келин сменил в Лондоне Александра Яковенко, который завершил свою дипломатическую миссию в конце августа. В Кремле подчеркивали, что речь идет об обычной ротации кадров, смена посла никак не связана с ухудшением российско-британских отношений.

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