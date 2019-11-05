Чрезвычайный и Полномочный: Путин назначил посла в Великобритании

Андрей Келин сменил на этом посту Александра Яковенко

Андрей Келин назначен послом России в Великобритании. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе.

Андрей Келин – карьерный дипломат. Ранг Чрезвычайного и полномочного посла ему был присвоен в 2012 году. Работал в странах Европы с конца 1970-х. С 2011 по 2015 был постоянным представителем России при ОБСЕ. Позже занимал пост директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Андрей Келин сменил в Лондоне Александра Яковенко, который завершил свою дипломатическую миссию в конце августа. В Кремле подчеркивали, что речь идет об обычной ротации кадров, смена посла никак не связана с ухудшением российско-британских отношений.